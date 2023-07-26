В Белом доме объяснили агрессивность собаки Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер провела брифинг для журналистов, где она объяснила агрессивное поведение питомца президента США Джо Байдена по кличке Коммандер, который недавно покусал нескольких сотрудников Секретной службы. Запись брифинга была опубликована на YouTube.

Жан-Пьер отметила, что пребывание в Белом доме является уникальным и стрессовым для всех его обитателей, включая семейных питомцев. Она подчеркнула, что это особенно сложное время для собаки, так как она также испытывает напряжение.

Пресс-секретарь добавила, что каждый инцидент с агрессивностью питомца рассматривается как «травма, полученная на рабочем месте». Она также отметила, что президентская семья работает над улучшением ситуации и делает все возможное, чтобы обеспечить комфорт и безопасность для всех.

Ранее сообщалось, что пес Байдена укусил семь человек за последние четыре месяца, после того как бывшая первая собака президента по имени Майджор была удалена из Белого дома из-за подобного агрессивного поведения. В одном из случаев укушенного сотрудника Секретной службы направили в местную больницу для получения необходимого лечения.

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