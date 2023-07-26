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Политолог Макеева назвала главных кандидатов на выход из Евросоюза

Политолог Макеева заявила, что Франция, Германия, Польша и Венгрия могут покинуть ЕС

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Virginia Mayo/AP

Возможность выхода из Евросоюза (ЕС) становится предметом обсуждения для Франции, Германии, Польши и Венгрии, заявила политолог Наталья Макеева, заместитель директора Центра геополитических экспертиз, в интервью URA.RU.

Макеева отметила, что гипотетически Франция может задуматься о выходе из ЕС. Польша также может начать рассматривать эту возможность, если Россия принимает Украину под свой контроль и возникает вопрос о статусе Польши. Согласно Макеевой, Германия как мощное государство может задуматься о своем положении в ЕС, так как членство в нем может иметь больше издержек, чем плюсов. Она также добавила, что Венгрия может покинуть ЕС в ближайшие два года.

Политолог указала, что Евросоюз ограничивает суверенитет своих членов. Она подчеркнула, что Евросоюз не является независимой структурой и не противопоставляется коллективному Западу, где главенствуют США. Макеева также отметила, что Великобритания как важный участник решила выйти из ЕС, и назвала Евросоюз марионеточной структурой и глобалистским проектом.

Ранее бывший глава Центробанка Венгрии Андраш Симор заявил, что его страна приближается к возможному выходу из Евросоюза. Он отметил, что если в прошлом году такой сценарий казался вероятным на 10%, то теперь его вероятность составляет 20–30%. В 2020 году Великобритания уже покинула ЕС.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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