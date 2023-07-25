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В США подтвердили, что отсидевший в России Рид участвовал в боевых действиях на Украине

Госдеп подтвердил ранение отсидевшего в России американца Рида на Украине

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Пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»

Заместитель главы пресс-службы Госдепа Соединенных Штатов Ведант Пател во время брифинга подтвердил, что бывший морской пехотинец США Тревор Рид, который отбывал срок в российской тюрьме и был освобожден по обмену пленными, получил ранение во время боев на Украине. Трансляция велась на YouTube-канале американского дипведомства.

«Нам известно, что Тревор Рид был ранен в ходе участия в боевых действиях на Украине», — сказал Пател.

По его словам, «Рид не действовал от лица властей США». С Украины его эвакуировала некоммерческая организация и теперь раненый лечится в ФРГ.

До этого The Messenger со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве сообщило, что вернувшийся в США по обмену заключенными американец Тревор Рид, отбывавший срок в РФ за нападение на полицейских, получил ранение на боевых действиях на Украине.

Кроме того, стало известно, что в Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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