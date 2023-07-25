В России будут лишать свободы за повторное участие в работе незарегистрированных НПО

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, подразумевающий лишение свободы за повторное участие в работе или за организацию в России деятельности зарубежных или международных НПО, информации о которых нет в реестре соответствующих организаций, передает ТАСС.

Согласно законопроекту, в уголовный кодекс будет внесена новая статья, подразумевающая наказание в виде штрафа от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до двух лет с возможной потерей права занимать определенные должности в течение пяти лет за повторное участие в работе соответствующей НПО.

Отмечается, что за такое нарушение также будут предусмотрены работы на срок до 200 часов или принудительные работы на срок до двух лет с возможным ограничением свободы на такой же срок.

До этого генеральная прокуратура России признала нежелательной на российской территории деятельность американской неправительственной организации (НПО) Wild Salmon Center.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».