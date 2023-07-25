Эксперт назвал главные «козыри» кандидата на пост главы Хакасии Сергея Сокола

Зарегистрированный сегодня кандидатом на пост главы республики депутат Госдумы Сергей Сокол — это человек, который сегодня решает многие проблемы жителей региона, заявил «Газете.Ru» президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Эксперт отмечает, что депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол обладает серьезным опытом работы на ключевых позициях в нескольких регионах страны. Он был заместителем губернаторов Красноярского края и Иркутской области, исполняющим обязанности главы Иркутской области, а также председателем местного Заксобрания.

Кроме того, уточняет Евгений Минченко, политик является выпускником программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов».

Депутатом Госдумы Сокол последний раз избирался по одномандатному округу от Хакасии, «выиграв в нелегкой борьбе против административного ресурса», добавляет эксперт.

Также политолог обращает внимание, что кандидат на пост губернатора Хакасии — ветеран спецоперации и кавалер Ордена Мужества.

Кроме того, эксперт отмечает, Соколу удалось объединить депутатский корпус и глав администраций, которые в большинстве своем, также, как и он, являются членами «Единой России».

По мнению Минченко, Сокол пользуется не только поддержкой партии, но и в целом благожелательным отношением к нему со стороны федерального центра.

Он напоминает, что помимо губернаторских выборов, в сентябре в Хакасии пройдут выборы в горсовет Абакана и региональный парламент и считает, что «непростая совмещенная выборная кампания пройдет в режиме высокой конкуренции.

«Однако основные козыри Сокола в борьбе за пост главы Хакасии — это знание региона, местных кадров и мощный лоббистский ресурс позволят ему «без раскачки» всерьез заняться решением проблем республики в случае его избрания», — заключает Минченко.

25 июля депутата Госдумы Сергея Сокола, выдвинутого региональным отделением партии «Единая Россия», зарегистрировали в качестве кандидата на выборах главы Хакасии, сообщил Избирком республики.

Ранее политолог раскритиковал поведение главы Хакасии по отношению к претенденту на этот пост.