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В МИД уличили Эстонию в поддержке нацистской идеологии

Захарова заявила, что власти Эстонии разделяют нацистскую идеологию

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Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство Эстонии негативно смотрит на 26 июля — день освобождения эстонской Нарвы от нацистов. Так в своем Telegram-канале она отреагировала на запрет на празднование этого дня для жителей города со стороны эстонской полиции.

«Полиция Эстонии запретила жителям Нарвы 26 июля праздновать день освобождения города от нацистов, так как это «значимый памятный день российской истории и там будет использована запрещенная символика». Не поэтому. А потому что нынешний эстонский режим разделяет нацистскую идеологию», — написала Захарова.

Она добавила, что для нынешних властей Эстонии 26 июля является «печальным днем». Захарова подчеркнула, что в этот день «близкий им по духу нацизм» выбили с территории Нарвы.

Эстонская Нарва была освобождена от группировки немецких войск 26 июля 1944 года в результате наступательной операции Ленинградского фронта при содействии Краснознаменного Балтийского флота. Город находился в оккупации почти три года. В результате Нарвской операции войска Советского Союза получили улучшенное оперативное положение для дальнейшего освобождения Прибалтики.

Ранее в России посетовали на ослабевание действия «прививки от нацизма» после Второй мировой войны.

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