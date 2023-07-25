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Российский эксперт перечислил положительные качества нового главы МИД Китая

Эксперт Карнеев: новый глава МИД КНР Ван И имеет большой опыт в дипломатии и хорошо известен

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Андрей Карнеев, руководитель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, прокомментировал в интервью RT смену министра иностранных дел Китая.

Ранее парламент Китая объявил о снятии Цинь Гана с должности главы МИД спустя всего несколько месяцев после его назначения. Цинь сменил Ван И, который уже занимал этот пост до декабря 2022 года.

Карнеев отметил, что Ван И имеет большой дипломатический опыт, он очень хорошо знает эту сферу, знаком со многими мировыми лидерами.

По мнению Карнеева, пока вряд ли удастся узнать, почему был уволен Цинь Ган.

«Официально говорится, что по состоянию здоровья... Ван И — опытный и известный всем дипломат, хорошо себя зарекомендовавший», — сказал эксперт.

Он добавил, что Ван И еще до нового поста занимал должность «на ступеньку выше», руководил канцелярией комиссии по иностранным делам ЦК КПК — органом, который определяет политику, а МИД уже ее реализует.

Ранее в КНР выразили готовность продолжить укреплять взаимодействие с Россией.

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