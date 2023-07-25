Китайская делегация посетит Северную Корею

В отделе международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) заявили, что партийно-правительственная делегация из Китая, возглавляемая заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Ли Хунчжуном, с 26 июля посетит Северную Корею для участия в памятных мероприятиях, посвященных 70-летию окончания боевых действий в Корейской войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Там подчеркнули, что делегация посетит КНДР по приглашению Трудовой партии Кореи.

До этого стало известно, что страны G7 совместно с ЕС и еще тремя государствами планируют обратиться к руководству Китая с просьбой о недопущении уклонения КНДР от санкций Организации Объединенных Наций (ООН) при помощи использования китайских территориальных вод.

Накануне заместитель директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что никто не имеет права критиковать КНДР за пуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа.

Как сообщили «Известия», эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.