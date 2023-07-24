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Зеленский раскритиковал ограничения ЕС на экспорт украинского зерна

Зеленский назвал недопустимым возможное продление ограничений ЕС на экспорт зерна Украины

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Ints Kalnins/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении в Telegram-канале, что возможное продолжение ограничений ряда стран Евросоюза на экспорт украинского зерна будет «абсолютно недопустимым».

«Есть очень важная договоренность с Еврокомиссией, что 15 сентября — это крайняя дата существования ограничений нашего зернового экспорта <…>. Абсолютно недопустимое и откровенно неевропейское любое продолжение ограничений», — сказал президент.

По его словам, Европа имеет «институциональную» возможность действовать более рационально.

Зеленский также добавил, что рассчитывает на выполнение странами ЕС их обязательств и прекращение ограничений.

До этого министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в интервью агентству Bloomberg заявил, что объемы экспорта зерна из страны уменьшились на 30% после прекращения действия черноморской зерновой инициативы. Многие компании на Украине, по его словам, начали отправлять аграрную продукцию грузовиками или по железной дороге, в том числе используя инфраструктуру румынского порта Констанца и портов на реке Дунай.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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