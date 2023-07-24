Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев скончался в возрасте 73 лет. Об этом заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

«24 июля в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался <...> Александр Васильевич Соловьев», — указывается в публикации.

Республиканский Минздрав принес соболезнования родным и близким погибшего.

Соловьев трудился главой Республики Удмуртии с 2014 по 2017 год, но потом его уволили с этого поста в связи с «утратой доверия». Три года назад политика на десять лет посадили в тюрьму по обвинению в получении взяток с наложением штрафа в размере 275 млн рублей. В марте 2021 года его освободили от наказания из-за тяжелой болезни.

В июне соавтор Конституции Российской Федерации и один из основателей «Яблока» Виктор Шейнис умер на 93-м году жизни.

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