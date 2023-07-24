В Турции сообщили, что российские самолеты помогут в тушении лесных пожаров

Турецкий президент Тайип Эрдоган в видеообращении к нации после заседания правительства заявил, что страна укрепила авиационную группировку для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями, передает ТАСС.

«Мы создали мощную инфраструктуру на случай самого плохого сценария. Укрепили авиационную группировку двумя большими самолетами из России», — сказал он.

Эрдоган добавил, что для тушения природных пожаров также задействованы 24 самолета, 100 вертолетов, 10 БПЛА.

По словам президента Турции, на помощь Греции, которая противостоит крупному лесному пожару на острове Родос, был отправлен самолет-амфибия и один пожарный самолет.

Ранее в МЧС сообщили, что Россия направила в Турцию два самолета-амфибии для тушения лесных пожаров.

До этого вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян заявил «Газете.Ru», что отдых в Турции для россиян не станет дешевле из-за рекордного падения курса лиры, так как туристические объекты в стране привязывают цены к евро.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.