Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции сообщили, что российские самолеты помогут в тушении лесных пожаров

Эрдоган: Турция укрепила российскими самолетами силы для тушения лесных пожаров

close
100%
Wildlife Photographer of the Year

Турецкий президент Тайип Эрдоган в видеообращении к нации после заседания правительства заявил, что страна укрепила авиационную группировку для тушения природных пожаров российскими самолетами-амфибиями, передает ТАСС.

«Мы создали мощную инфраструктуру на случай самого плохого сценария. Укрепили авиационную группировку двумя большими самолетами из России», — сказал он.

Эрдоган добавил, что для тушения природных пожаров также задействованы 24 самолета, 100 вертолетов, 10 БПЛА.

По словам президента Турции, на помощь Греции, которая противостоит крупному лесному пожару на острове Родос, был отправлен самолет-амфибия и один пожарный самолет.

Ранее в МЧС сообщили, что Россия направила в Турцию два самолета-амфибии для тушения лесных пожаров.

До этого вице-президент ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян заявил «Газете.Ru», что отдых в Турции для россиян не станет дешевле из-за рекордного падения курса лиры, так как туристические объекты в стране привязывают цены к евро.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях