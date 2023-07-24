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В ЮАР назвали число стран, присоединившихся к встрече БРИКС по вопросам безопасности

Семь государств присоединились к встрече БРИКС по вопросам безопасности в ЮАР

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Семь стран (Белоруссия, Бурунди, Египет, Казахстан, Куба, ОАЭ и Саудовская Аравия) были приглашены и приняли участие во встрече БРИКС по вопросам безопасности. Об этом заявила министр в канцелярии президента Южноафриканской республики (ЮАР) Кумбудзо Нтшавени, слова которой приводит ТАСС.

«Друзья БРИКС» представляют собой группу стран, которые высказали интерес к вступлению в БРИКС», — указала она.

Нтшавени добавила, что все вышеуказанные государства были приглашены на встречу совместным решением стран--участниц БРИКС.

Министр рассказала, что 24 мюля также состоялись двусторонние встречи глав делегаций государств--членов БРИКС и «Друзей БРИКС».

«Мы ожидаем, что взаимодействие между всеми участниками встречи сохранится и в будущем в областях, вызывающих взаимный интерес», — резюмировала она.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого пресс-служба аппарата Совета безопасности сообщала, что секретарь Совбеза России Николай Патрушев 24 и 25 июля посетит ЮАР для обсуждения с коллегами по БРИКС вопросов безопасности.

Ранее Макрону отказали в поездке на саммит БРИКС.

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