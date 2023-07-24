Алиев ответил на вопрос о подписании мирного договора между Баку и Ереваном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил подписания мирного договора между Баку и Ереваном до конца года. Об этом он сообщил в интервью китайскому телеканалу China Global Television Network.

По его словам, Армения признала территориальную целостность Азербайджана на территории 86,6 тыс. кв. км, что включает Карабах и восемь азербайджанских анклавов на территории Армении.

Алиев назвал это «действительно важным заявлением», после которого, «остается только переложить его на бумагу и подписать».

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что власти Армении в переговорном процессе с Азербайджаном уделяют особое внимание вопросам собственного суверенитета и безопасности этнических армян, проживающих в Карабахе.

Он добавил, что Армения настаивает на ведении подобных переговоров с участием посредников, чтобы не дать Азербайджану протолкнуть собственные условия.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.