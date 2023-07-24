Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алиев ответил на вопрос о подписании мирного договора между Баку и Ереваном

Алиев не исключил подписания мирного договора между Баку и Ереваном до конца года

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил подписания мирного договора между Баку и Ереваном до конца года. Об этом он сообщил в интервью китайскому телеканалу China Global Television Network.

По его словам, Армения признала территориальную целостность Азербайджана на территории 86,6 тыс. кв. км, что включает Карабах и восемь азербайджанских анклавов на территории Армении.

Алиев назвал это «действительно важным заявлением», после которого, «остается только переложить его на бумагу и подписать».

Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что власти Армении в переговорном процессе с Азербайджаном уделяют особое внимание вопросам собственного суверенитета и безопасности этнических армян, проживающих в Карабахе.

Он добавил, что Армения настаивает на ведении подобных переговоров с участием посредников, чтобы не дать Азербайджану протолкнуть собственные условия.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях