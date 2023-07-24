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В США заявили о новой угрозе для мира из-за решения Байдена по Украине

19FortyFive: поставкой кассетных боеприпасов Украине Байден вызвал горячие споры в мире

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Sarah Silbiger/Reuters

Решение президента США Джо Байдена передать Украине кассетные боеприпасы было ошибкой, поскольку этим он вызвал горячие споры внутри страны и за рубежом. Такое мнение высказал доцент политологии Университета Колорадо Питер Харрис в статье для издания 19FortyFive.

Критики обвинили Байдена в том, что он нанес удар по движению за отмену кассетных боеприпасов. Активисты разоружения и правозащитники уже давно назвали это оружие неизбирательным и бесчеловечным, отказывая отправлять его на поля битв, говорится в статье.

«Пожалуй, самый распространенный довод, почему Украину надо снабдить кассетными боеприпасами — это что без них она рискует проиграть», — написал Харрис.

По его словам, если найдется законное оправдание, чтобы нарушить запрет на один из типов боеприпасов, это поставит под вопрос и все остальные.

7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов.

В этот же день президент Байден сообщил, что решение передать ВСУ кассетные боеприпасы было принято в связи с тем, что у обоих стран заканчивались обычные снаряды.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT рассказал об особенностях устройства и механизма действия кассетных боеприпасов.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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