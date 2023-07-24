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Патрушев обвинил Запад в стремлении всеми методами сохранить мировое лидерство

Патрушев заявил, что Запад прибегает к разным методам в попытке сохранить господство

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Все суверенные страны выступают против «диктата» США и навязывания Вашингтоном своих подходов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе выступления в ЮАР на заседании высоких представителей государств БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) по вопросам безопасности.

Патрушев отметил, что сегодня мир постепенно становится многополярным, однако эта объективная тенденция вызывает категорическое неприятие у Запада.

По мнению секретаря Совбеза РФ, западные страны в стремлении сохранить мировое господство прибегают к разным методам — от односторонних санкций до ведения гибридных войн. Также они пытаются подменить систему мироустройства, сконцентрированную вокруг ООН, «то есть систему большинства», неким «порядком, основанным на правилах».

Патрушев добавил, что в современной политической и экономической архитектуре мира все более востребовано то, чтобы слышать голоса стран Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, проводящих независимую внешнюю политику.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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