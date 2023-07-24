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В МИД РФ осудили попытку выкрасть останки советского разведчика во Львове

Захарова назвала некрофилами пытавшихся украсть останки советского разведчика Кузнецова

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала некрофилами людей, которые пытались во Львове украсть останки Героя СССР, легендарного разведчика Николая Кузнецова.

«Помимо того, что это нацистский и террористический режим, они еще и некрофилы», — сказала дипломат газете «Известия».

Ранее 24 июля мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что злоумышленники пытались украсть останки Кузнецова.

В феврале 2020 года Львов отказался передать российской стороне останки Кузнецова. На протяжении последних нескольких лет могила советского героя не раз осквернялась, а памятник разрушили. Но власти Львова сослались на то, что решать подобные вопросы должны СБУ и МИД Украины.

Садовой тогда заявлял, что «пока в русском плену находятся граждане Украины, рассматривать вопрос возврата останков агента НКВД невозможно».

Николай Кузнецов — легендарный разведчик, Герой СССР. В годы Великой Отечественной войны он единолично убил 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации фашистской Германии. Разведчик погиб в марте 1944 года.

Ранее в Киеве осквернили памятники партизанам времен Великой Отечественной войны.

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