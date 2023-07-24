В МИД РФ осудили попытку выкрасть останки советского разведчика во Львове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала некрофилами людей, которые пытались во Львове украсть останки Героя СССР, легендарного разведчика Николая Кузнецова.

«Помимо того, что это нацистский и террористический режим, они еще и некрофилы», — сказала дипломат газете «Известия».

Ранее 24 июля мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что злоумышленники пытались украсть останки Кузнецова.

В феврале 2020 года Львов отказался передать российской стороне останки Кузнецова. На протяжении последних нескольких лет могила советского героя не раз осквернялась, а памятник разрушили. Но власти Львова сослались на то, что решать подобные вопросы должны СБУ и МИД Украины.

Садовой тогда заявлял, что «пока в русском плену находятся граждане Украины, рассматривать вопрос возврата останков агента НКВД невозможно».

Николай Кузнецов — легендарный разведчик, Герой СССР. В годы Великой Отечественной войны он единолично убил 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации фашистской Германии. Разведчик погиб в марте 1944 года.

Ранее в Киеве осквернили памятники партизанам времен Великой Отечественной войны.