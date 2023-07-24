Трамп обвинил Байдена в раскрытии важного секрета США

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью Fox News подверг критике действующего главу государства Джо Байдена, который ранее заявил о нехватке артиллерийских боеприпасов у Пентагона.

По его словам, сейчас «самое опасное время» в истории Соединенных Штатов из-за рисков применения ядерного оружия, а пост президента занимает человек, который «не понимает, что делает».

«Человек, который встал и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов», — заявил Трамп.

Он утверждает, что в конце его каденции военные склады в Соединенных Штатах были «забиты до краев». Однако «все это» было отдано, заявил политик.

«Если ты все это раздал – это ужасно. Единственное, что может быть хуже этого, — рассказать об этом всему миру», — продолжил экс-глава Белого дома.

Он указал, что Байден рассказал Китаю и другим враждебным странам, что у США нет боеприпасов.

«Как можно быть таким тупым, чтобы говорить такое?» — добавил Трамп.

До этого Байден заявил, что у Соединенных Штатов закончились боеприпасы для отправки Украине.

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