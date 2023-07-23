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Патриарх Сербский призвал освободить митрополита Павла

Патриарх Сербский обратился с просьбой к мировым лидерам об освобождении митрополита Павла

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Патриарх Сербский Порфирий обратился с просьбой к мировым лидерам об освобождении наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, сообщает РИА Новости.

«Митрополита Павла посадили, и это вопиющий пример нарушения прав человека из-за того, кем он является, из-за его личной и религиозной принадлежности. Его посадили, потому что он православный иерарх, верный своей Украинской православной церкви и вселенскому православию», — указано в обращении Порфирия.

Сербский патриарх назвал митрополита Павла последним «непреодолимым препятствием» для занятия Киево-Печерской лавры неканоничной «Православной церковью Украины» (ПЦУ).

Свое обращение Порфирий направил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, Всемирному совету церквей, а также папе Римскому Франциску, архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлбли и председателю Конференции епископов Европейского Союза кардиналу Рейнхарду Марксу.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что просила главу Международного комитета Красного Креста Мирьяну Сполярич-Эггер принять меры к освобождению из-под стражи наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.

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