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Экс-советник Кучмы рассказал о планах Зеленского в Черном море

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский втянет страны НАТО в конфликт с Россией в Черном море

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Ints Kalnins/Reuters

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube заявил, что нынешний лидер страны Владимир Зеленский «втянет страны НАТО в конфликт с Россией» в Черном море.

По его мнению, Украина переходит «к радикальным действиям, а Зеленский «не будет смотреть ни на кого», так как больше нет способов остановить боевые действия.

В конфликт могут быть вовлечены Румыния и Болгария, считает он.

Ранее Соскин заявил, что поведение президента Украины Владимира Зеленского на международной арене угрожает отношениям страны с западными странами.

По мнению Соскина, последние действия украинского лидера вызывают тревогу и сомнения в способности руководить страной. Экс-советник Кучмы указал, что Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко, а также нахамил главе Министерства обороны страны Бену Уоллесу, хотя они оба многое сделали для Украины. Он отметил, что президент Украины, возможно, находится на грани психического срыва.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».

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