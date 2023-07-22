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Орбан предупредил об угрозе конфликта между Китаем и США

Премьер Венгрии Орбан заявил, что путь КНР к вершине мира может привести к конфликту с США

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Vadim Ghirda/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете и летнем студенческом лагере в румынском Бэиле-Тушнад, предупредил о рисках начала конфликта между Китаем и США из-за успехов Пекина, передает Index.hu. По его словам, Вашингтон теряет ведущее место в мире и ему это не нравится.

«Никогда еще не было такого быстрого тектонического сдвига в глобальном равновесии, который мы переживаем сегодня. После десятилетий затишья Китай проснулся <…> Мы живем, день за днем приближаясь к конфликту [между США и Китаем]. Вопрос на миллиард долларов заключается в том, можно ли избежать этого конфликта», — отметил Орбан.

Он добавил, что за последние 300 лет было 16 случаев, когда претендент на престол оказывался рядом с ведущей мировой державой, 12 из которых закончились войной. Орбан подчеркнул, что США цепляются за первое место в мире, но в планы Китая входит прекращение многовекового унижения и восстановление доминирования в Азии.

«Пусть Китай спит, потому что, когда он проснется, это потрясет мир», — заключил премьер Венгрии, процитировав слова, приписываемые Наполеону.

Ранее США выступили за налаживания контакта с Китаем и против новой «холодной войны».

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