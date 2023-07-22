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В США объяснили «детскую месть» Зеленского

Живущий в США украинский журналист Коваленко: Зеленский уволил британского посла из мести

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Fabrizio Bensch/Reuters

Живущий в США украинский журналист и блогер Виктор Коваленко считает, что увольнение посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко вызвано «истерикой» президента Владимира Зеленского. Об этом он написал в своем Twitter.

Как заявил журналист, «в истерике» глава государства уволил одного из лучших профессиональных украинских дипломатов, который много сделал для того, чтобы Киев получал военную помощь от Соединенного Королевства. По его мнению, «к несчастью» для Украины, это является еще одним признаком развития у Зеленского «диктаторской» черты, связанной с требованием максимальной лояльности.

Также блогер с сожалением отметил, что склонность команды Зеленского к «детской мести» приводит к тому, что при увольнении они стремятся «потроллить» или унизить человека.

По его словам, украинский посол получил сообщение о своем увольнении в ходе поездки в небольшой английский город, где он должен был посетить церемонию открытия улицы имени Зеленского.

«Ему пришлось повернуть машину назад», — указал Коваленко.

Ранее стало известно, что Зеленский снял с должности посла в Лондоне Вадима Пристайко. Соответствующий документ опубликован на сайте офиса президента Украины. Причины увольнения не указываются. Дипломата также лишили поста постоянного представителя Украины при Международной морской организации (IMO).

Пристайко был назначен послом в Британии летом 2020 года. Кроме того, с марта 2020 года Пристайко был вице-премьером по вопросам евро- и евроатлантической интеграции Украины.

Ранее бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон назвал Зеленского «потным, крысоподобным комиком» и «гонителем христиан».

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