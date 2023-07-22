Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку документа

76-летняя теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — была задержана после отклонения судом ее апелляции по делу о подделке документа, использованного во время сделки по покупке земли. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

В публикации отмечается, что в конце 2021 года женщину приговорили по данному делу к одному году тюремного заключения, но тещу президента Республики Кореи так и не арестовали. После того, как 21 июля, апелляционный суд решил оставить приговор в силе, Яхве Ын Сун была задержана.

Агентство подчеркивает, что женщина была признана виновной в изготовлении поддельной банковской справки, которую в дальнейшем использовали для покупки земли в городе доннам к югу от столицы Южной Кореи Сеула. Поддельный документ подтверждал, что теща президента якобы внесла на счет порядка $27 млн.

До этого вице-президент Samsung Electronics и главный наследник Samsung Group Ли Чжэ Ен был осужден на два года и шесть месяцев тюрьмы за дачу взятки в размере 8,9 млрд вон (около $8 млн) близкой подруге экс-президента страны Пак Кын Хе в обмен на поддержку правительством слияния ряда дочерних компаний конгломерата.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.