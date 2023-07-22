Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Тещу президента Южной Кореи задержали за подделку документа

Yonhap: теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля задержана за подделку банковского документа

close
100%
Depositphotos

76-летняя теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — была задержана после отклонения судом ее апелляции по делу о подделке документа, использованного во время сделки по покупке земли. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

В публикации отмечается, что в конце 2021 года женщину приговорили по данному делу к одному году тюремного заключения, но тещу президента Республики Кореи так и не арестовали. После того, как 21 июля, апелляционный суд решил оставить приговор в силе, Яхве Ын Сун была задержана.

Агентство подчеркивает, что женщина была признана виновной в изготовлении поддельной банковской справки, которую в дальнейшем использовали для покупки земли в городе доннам к югу от столицы Южной Кореи Сеула. Поддельный документ подтверждал, что теща президента якобы внесла на счет порядка $27 млн.

До этого вице-президент Samsung Electronics и главный наследник Samsung Group Ли Чжэ Ен был осужден на два года и шесть месяцев тюрьмы за дачу взятки в размере 8,9 млрд вон (около $8 млн) близкой подруге экс-президента страны Пак Кын Хе в обмен на поддержку правительством слияния ряда дочерних компаний конгломерата.

Ранее в Косово задержали сына президента Сербии Александара Вучича.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях