Минюст России пополнил список иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иноагентов журналиста Михаила Козырева и независимое интернет-издание «7x7. Горизонтальная Россия». Об этом сообщается на сайте министерства.
В список также вошли депутат Госдумы II созыва (1995—2000 г.) Константин Боровой, активист Павел Суляндзига, бывший член Общественной палаты Российской Федерации Александр Литвинов.
Кроме того, туда внесены общественная организация «Омское гражданское объединение», инициативная группа «Центр Т», автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого».
Ранее Минюст исключил из перечня иностранных агентов «Евразийскую антимонопольную ассоциацию» (ЕАА).
Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.