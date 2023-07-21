Президент Азербайджана заявил, что в Карабах скоро вернутся 140 тыс. человек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на выступлении на Шушинском глобальном медиафоруме заявил, что к 2026 году планируется возвращение 140 тысяч человек в Нагорный Карабах. Об этом сообщает Аzertag.

«Только в Карабахском регионе к 2026 году предусмотрено возвращение 140 тысяч человек. Надеюсь, что в следующем году первые жители приедут, поселятся в городе Шуша», — сказал глава государства.

По словам Алиева, азербайджанские власти намерены в течение последующих трех лет «вернуть» в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы более 150 тысяч человек.

До этого министерство иностранных дел Азербайджана назвало заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна об «этнической чистке» в Карабахе «ошибочным и опасным».

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.