Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Президент Азербайджана заявил, что в Карабах скоро вернутся 140 тыс. человек

Президент Азербайджана Алиев заявил о будущем возвращении 140 тыс. человек в Карабах

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на выступлении на Шушинском глобальном медиафоруме заявил, что к 2026 году планируется возвращение 140 тысяч человек в Нагорный Карабах. Об этом сообщает Аzertag.

«Только в Карабахском регионе к 2026 году предусмотрено возвращение 140 тысяч человек. Надеюсь, что в следующем году первые жители приедут, поселятся в городе Шуша», — сказал глава государства.

По словам Алиева, азербайджанские власти намерены в течение последующих трех лет «вернуть» в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы более 150 тысяч человек.

До этого министерство иностранных дел Азербайджана назвало заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна об «этнической чистке» в Карабахе «ошибочным и опасным».

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях