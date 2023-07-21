Следствие просит арестовать Стрелкова

Следственный комитет просит арестовать бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом сообщает РИА Новости.

Стрелкову вменяются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

Ранее Стрелкова привезли в суд.

21 июля стало известно, что правоохранительные органы задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.

Об этом РБК рассказали два источника в органах и подтвердил адвокат Стрелкова. По словам его жены Мирославы Регинской, Стрелкову вменяют ст. 282 УК (экстремизм). По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению экс-сотрудника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Спикер Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что задержание в России бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) является «хорошими новостями». По его словам, «Гиркин договорился».

Ранее полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис прокомментировал задержание Стрелкова.