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Следствие просит арестовать Стрелкова

СК РФ просит арестовать Игоря Стрелкова

Следственный комитет просит арестовать бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова). Об этом сообщает РИА Новости.

Стрелкову вменяются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

Ранее Стрелкова привезли в суд.

21 июля стало известно, что правоохранительные органы задержали бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова.

Об этом РБК рассказали два источника в органах и подтвердил адвокат Стрелкова. По словам его жены Мирославы Регинской, Стрелкову вменяют ст. 282 УК (экстремизм). По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению экс-сотрудника частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Спикер Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что задержание в России бывшего главы Минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) является «хорошими новостями». По его словам, «Гиркин договорился».

Ранее полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис прокомментировал задержание Стрелкова.

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Задержание Игоря Стрелкова
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