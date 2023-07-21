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Украинский депутат Гончаренко раскритиковал Зеленского

Депутат Рады Гончаренко раскритиковал Зеленского за увольнение посла в Британии

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Доминик Бутен/РИА «Новости»

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил в Telegram-канале, что президент Украины Владимир Зеленский, уволивший посла в Великобритании Вадима Пристайко, должен ставить интересы страны «выше своей собственной раздражительности».

«После слов Зеленского об Уоллесе и готовности благодарить его каждое утро Пристайко сказал, что это нездоровый сарказм. За это его и уволили... Зеленскому хочется сказать, что интересы государства ставят выше своей собственной раздражительности», — выразил мнение Гончаренко.

Депутат добавил, что «ключевого посла в ключевой стране» нельзя увольнять, если он не назвал Зеленского «лучшим и милейшим президентом в мире».

До этого стало известно, что Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко после того, как тот назвал «нездоровым сарказмом» слова главы государства в адрес главы британского Минобороны Бена Уоллеса. Уоллес заявлял, что Украине стоит выражать больше благодарности за помощь Запада. На это Зеленский ответил, что может благодарить за военную помощь министра хоть каждое утро.

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