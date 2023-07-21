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Большинство граждан России высоко оценивают работу Путина

ФОМ: 76% россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

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Александр Казаков/РИА Новости

Подавляющее большинство россиян (76%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своем посту, Об этом свидетельствуют данные Фонда «Общественное мнение» ФОМ.

Социологи задали вопрос: как президент работает на своем посту. 76% опрошенных ответили, что хорошо, 12% — скорее плохо, 13% — затруднились с ответом. Как следует из результатов социсследования, 74% респондентов доверяют российскому лидеру.

Скорее не доверяют — 15%. 11% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос провели с 14 по 16 июля в более 100 населенных пунктах 53 российских краев и областей. Свое мнение в интервью специалистам высказали 1500 респондентов. Социологи оценили статистическую погрешность в 3,6%.

В предыдущем опросе ФОМ, результаты которого опубликовали 30 июня, более 70% россиян высказали мнение, что Путин хорошо работает на своем посту.

Ранее опрос ФОМ показал, что большинство россиян считают, что сближение России и Китая принесет больше пользы, чем вреда.

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