Посол РФ в Италии рассказал о разочаровании из-за выхода из зоны комфорта

Посол РФ в Италии Алексей Парамонов заявил в интервью для La Repubblica, что выход отношений Москвы и Рима из традиционной многолетней взаимоприемлемой «зоны комфорта» вызывает разочарование. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Парамонова, сейчас отношения РФ с Италией почти ничем не отличаются от ее отношений с другими странами ЕС и НАТО, поскольку страна жестко встроена в систему евроатлантических структур.

«В дипломатических кругах все еще помнят, что в прошлом Рим проявлял гибкость и креативность своей дипломатии при выработке форматов взаимодействия для решения сложнейших проблем», — напомнил посол.

Дипломат заявил, что в нынешних условиях сохраняется место для обмена мнениями по теме формирования новой модели сосуществования с европейскими государствами, которая будет учитывать «принцип неделимости безопасности, географическую близость и общие экономические интересы».

Ранее глава торговой палаты Пелаццо заявил о невозможности Италии отказаться от газа из России.

Ранее сообщалось, что Франция и Италия поставит на Украину зенитно-ракетные комплексы SAMP/T.