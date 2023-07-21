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Посол РФ в Италии рассказал о разочаровании из-за выхода из зоны комфорта

Посол Парамонов: выход отношений РФ и Италии из зоны комфорта вызывает разочарование

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Shutterstock

Посол РФ в Италии Алексей Парамонов заявил в интервью для La Repubblica, что выход отношений Москвы и Рима из традиционной многолетней взаимоприемлемой «зоны комфорта» вызывает разочарование. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Парамонова, сейчас отношения РФ с Италией почти ничем не отличаются от ее отношений с другими странами ЕС и НАТО, поскольку страна жестко встроена в систему евроатлантических структур.

«В дипломатических кругах все еще помнят, что в прошлом Рим проявлял гибкость и креативность своей дипломатии при выработке форматов взаимодействия для решения сложнейших проблем», — напомнил посол.

Дипломат заявил, что в нынешних условиях сохраняется место для обмена мнениями по теме формирования новой модели сосуществования с европейскими государствами, которая будет учитывать «принцип неделимости безопасности, географическую близость и общие экономические интересы».

Ранее глава торговой палаты Пелаццо заявил о невозможности Италии отказаться от газа из России.

Ранее сообщалось, что Франция и Италия поставит на Украину зенитно-ракетные комплексы SAMP/T.

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