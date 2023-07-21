Генконсул России в Харбине сообщил о сроках выдачи виз и паспортов

Генеральный консул России в китайском Харбине Сергей Линник заявил, что выдача паспортов и виз будет возобновлена в августе, сообщает РИА Новости.

«Рассчитываем, что уже в августе мы сможем приступить к выдаче виз китайским гражданам для поездок в Россию, а также начать оформлять общегражданские заграничные паспорта для наших соотечественников», — заявил Линник.

Он предупредил, что на первом этапе генеральное консульство будет выдавать загранпаспорта с пятилетним сроком действия.

Ранее генеральный консул РФ в Харбине Сергей Линник заявил, что КНР и Россия близки к завершению формальностей, обязательных для объявленного в феврале 2023 года возобновления безвизовых групповых туристических поездок.

23 мая власти Москвы заявили, что безвизовый режим с Китаем разовьет туристическую отрасль.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.