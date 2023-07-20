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Кудрин отреагировал на включение в санкционный список США

Экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин оставил без комментариев попадание под санкции США

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Бывший министр финансов, экс-председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что пока ему нечего сказать по поводу включения в санкционный перечень Соединенных Штатов. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Экс-министр указал, что формальным обоснованием включения в антироссийский список США послужила его работа в технологическом секторе.

«Пока оставлю без комментариев», — резюмировал он.

Ранее американское Министерство юстиции обновило антироссийский санкционный перечень, добавив туда Алексея Кудрина.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты в рамках расширения санкционного списка по РФ ввели рестрикции в отношении еще почти 120 человек и организаций, инкриминируя им поддержку специальной военной операции на Украине.

Ранее Минфин США расширил список санкций против России.

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