Кудрин отреагировал на включение в санкционный список США

Бывший министр финансов, экс-председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что пока ему нечего сказать по поводу включения в санкционный перечень Соединенных Штатов. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Экс-министр указал, что формальным обоснованием включения в антироссийский список США послужила его работа в технологическом секторе.

«Пока оставлю без комментариев», — резюмировал он.

Ранее американское Министерство юстиции обновило антироссийский санкционный перечень, добавив туда Алексея Кудрина.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты в рамках расширения санкционного списка по РФ ввели рестрикции в отношении еще почти 120 человек и организаций, инкриминируя им поддержку специальной военной операции на Украине.

Ранее Минфин США расширил список санкций против России.