Молдавия денонсировала еще два соглашения с СНГ

Парламент Молдавии денонсировал еще два соглашения, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщает ТАСС.

Так, республика выходит из Соглашения о сотрудничестве по формированию единого образовательного пространства в СНГ, подписанного в Москве 17 января 1997 года.

Кроме того, молдавский парламент денонсировал Конвенцию о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ, которая была подписана в 1995 году в Минске.

Парламент Молдавии еще 27 июня объявил о запуске процедуры выхода страны из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Кишинев планомерно уменьшал свое участие в организации на фоне российской военной спецоперации на Украине, которая стартовала в конце февраля 2022 года. При этом в молдавской оппозиции не раз указывали на риски, связанные с прекращением взаимодействия Молдавии с СНГ.

Ранее сообщалось, что в парламенте Молдавии решили денонсировать соглашения о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера и соглашении между государствами-участниками СНГ о стратегических вооруженных силах.

Ранее Додон назвал стратегическую ошибку властей Молдавии.