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Пашинян счел безрезультатной встречу с Алиевым по Лачинскому коридору

Пашинян: встреча по Закавказью в Брюсселе не принесла конкретных результатов

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя ЕС Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюсселе оказалась нерезультативной для нормализации ситуации в Лачинском коридоре. С таким заявлением армянский лидер выступил на заседании правительства республики, передал ТАСС.

«Встреча в Брюсселе, к сожалению, не дала никакого конкретного результата с точки зрения преодоления блокады Лачинского коридора и гуманитарного кризиса», — отметил Пашинян.

По его мнению, необходимо интенсивно продолжать переговорный процесс, чтобы определиться с решениями, которые удовлетворят обе стороны.

Трехсторонняя встреча состоялась в Брюсселе 15 июля. Ее итогом стал договор по активизации работы для урегулирования всего спектра обсуждаемых вопросов.

1 июня Пашинян и Алиев обсудили в Кишиневе делимитацию границ и мирный договор. Премьер Армении выразил надежду, что в ходе переговоров Брюсселе стороны достигнут прогресса по этим проблемам. Заместитель министра иностранных дел респулики Ваан Костанян уже делал заявление об отсутствии взаимопонимания между Ереваном и Баку.

Ранее Пашинян рассказал, как Ереван мог предотвратить войну с Баку.

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