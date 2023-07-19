Премьер-министр Ирландии прибыл на Украину

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар прибыл в Киев, сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, он проведет с Варадкаром важные переговоры, темами которых станут «безопасность, политическое взаимодействие, справедливость для Украины» и экономическое взаимодействие двух стран.

Варадкар в прошлом году заявлял о возможном пересмотре политики нейтралитета страны в украинском конфликте. По его мнению, страна может более активно участвовать в общей оборонной политике Евросоюза.

Накануне Зеленский сообщал о встрече с президентом японского агентства международного сотрудничества JICA Акихико Танакой, они обсудили приоритетные направления деятельности агентства на Украине.

В начале июля в Киев приехал премьер-министр Испании Педро Санчес. Он подчеркнул, что Испания продолжит поддерживать Украину до тех пор, «пока мир не вернется в Европу».

Ранее в Госдуме заявили, что даже Зеленский не понимает, чего от него требует НАТО.