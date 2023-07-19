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Солдат НАТО рассказал, как Запад зарабатывал на Афганистане

Солдат НАТО: Афганистан был большой коррупционной схемой для Запада

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Shutterstock

Афганистан был большой коррупционной схемой для США и коллективного Запада. Об этом рассказал бывший военнослужащий НАТО, слова которого приводит Tsargrad.tv. Он напомнил, что 20-летняя военная миссия, которая завершилась в августе 2021, года привела страну к полному краху.

«Афганистан для них был дойной коровой. Слишком много низкоквалифицированных людей работали безответственно, получая слишком много денег. Коррупция была на всех уровнях», — рассказал военный.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс абсолютно не интересовали вопросы безопасности Афганистана. Блок, по его словам, нанял порядка 30 тысяч человек, задачей которых было обучение афганских силовиков, охрана объектов и разведка. В год они получали шестизначную сумму вознаграждения, при этом уровень боевой подготовки обучаемых был слабым, заключил собеседник.

В июне талибы (организация запрещена в России) назвали пропагандой отчет специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана (SIGAR), в котором говорится, что угрозы внутренней безопасности в стране усилились после их прихода к власти.

Ранее талибы заявили, что хотят принять участие в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане.

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