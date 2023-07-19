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В США назвали Израиль «государством апартеида»

Конгрессвумен США Тлаиб заявила, что Израиль является государством апартеида

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AP

Конгресс США пытается отрицать факт того, что Израиль проводит политику расовой сегрегации, считает конгрессвумен-демократ Рашида Тлаиб, передает The Hill. Так она отреагировала на резолюцию палаты представителей в поддержку Тель-Авива и предстоящее выступление в нижней палате американского парламента израильского президента Исаака Герцога, который с 18 июля находится с визитом в Вашингтоне.

«Израиль — это государство апартеида. Утверждать обратное, г-н спикер [палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти], перед лицом этой совокупности доказательств — это попытка отрицать реальность и попытка нормализовать насилие апартеида. Не забывайте: этот орган, этот конгресс поддерживал режим апартеида в Южной Африке, и он также был двухпартийным», — отметила Тлаиб.

Конгрессвумен-демократ палестинского происхождения также добавила, что не собирается присутствовать на выступлении Герцога перед палатой представителей. The Hill подчеркивает, что Тлаиб и ряд других политиков пропустят речь в знак протеста на фоне усиления насилия против палестинцев на Западном берегу реки Иордан со стороны Израиля.

Ранее Палестина отвергла планы Израиля по автономии.

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