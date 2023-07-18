В правительстве Грузии рассказали о перспективах освобождения Саакашвили

Руководитель Министерства юстиций Грузии Рати Брегадзе заявил, что возможности освободить бывшего президента страны Михаила Саакашвили от отбывания наказания или предоставить ему отсрочку на данном этапе нет. Об этом сообщает ТАСС.

«На данном этапе в рамках нашей компетенции нет какой-либо возможности ни освобождения от отбывания наказания этого человека (Саакашвили), ни отсрочки наказания», — заявил Брегадзе.

По его словам, это значит, что власти Грузии исключают возможность какого-либо альтернативного способа отбывания наказания Саакашвили на территории Украины, например, под гарантии Киева.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что обращение Верховной рады Украины к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с призывом помиловать бывшего главу республики Михаила Саакашвили служит цели сменить грузинское правительство.

По словам Гарибашвили, руководству Украины нужно, чтобы в Грузии было правительство, являющееся проводником их интересов в стране.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.