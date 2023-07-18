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В США опровергли сообщения о подготовке к войне с Ираном

Госдеп опроверг версии о связи отправки F-16 в Ормузский пролив с подготовкой к войне

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Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что отправка авианосца и истребителей США в Ормузский пролив не связана с подготовкой к войне с Ираном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы призываем Иран немедленно прекратить дестабилизирующие действия, которые угрожают свободной торговле по этому критически важному морскому пути, по которому проходит примерно 20% мировых поставок нефти», — добавил представитель Пентагона.

Причиной роста военного присутствия США в регионе Миллер назвал сохраняющиеся угрозы. Он также подчеркнул, что оно реализуется в координации с союзниками Вашингтона.

Ранее официальный представитель Пентагона Сингх объявила, что США направят истребители F-16 и F-35, а также эсминец USS Thomas Hudne в Ормузский пролив. Целью такой меры была названа «защита интересов США и свободы судоходства».

В качестве повода для отправки этой техники в пролив были указаны «несколько последних тревожных событий в Ормузском проливе». Длительность нахождения эсминца в проливе не установлена.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом на юго-востоке и Индийским океаном. Берега пролива контролируют Иран, ОАЭ и Оман. Через пролив проходит треть всего сжиженного природного газа в мире и почти 25% общего мирового потребления нефти. Из-за важности пролива для мировой торговли за свободой судоходства в нем следит Объединенная оперативная группа, в которую входят Пакистан, Канада, Франция, Германия, Великобритания и США. Председательство в группе сменяется каждые четыре-шесть месяцев.

3 июля 1988 года силами ВМС США в проливе был сбит иранский пассажирский самолет Airbus A300, который был ошибочно идентифицирован как реактивный истребитель, в результате чего погибло 290 человек.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.

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