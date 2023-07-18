Премьер Японии хочет встретиться с председателем КНР

Японский премьер-министр Фумио Кисида во время пресс-конференции в Дохе по итогам визита в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар заявил, что хотел бы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином на площадке «для обмена мнениями». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы хотели бы создать площадку для обмена мнениями с целью построения конструктивных и стабильных отношений между Японией и Китаем», — сказал Кисида в ответ на вопрос о возможности провести встречу с главой Китая.

До этого министр обороны Японии Ясукадзу Хамада заявил в ходе переговоров с коллегой из Китая Ли Шанфу, что страна обеспокоена совместными действиями российских и китайских вооруженных сил рядом с японскими границами. Министры также договорились, что будут прилагать необходимые усилия для полноценной работы линии горячей связи между оборонными ведомствами. При этом Хамада выступил за сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе, а глава Минобороны КНР указал, что связанные с Тайванем вопросы являются внутренним делом Китая.

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