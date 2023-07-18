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Утомленный внешний вид Зеленского на саммите НАТО свидетельствует о трудном положении ВСУ

TAS: измученный вид Зеленского на саммите НАТО говорит о тяжелом положении ВСУ

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Ints Kalnins/Reuters

Бывший федеральный прокурор Джордж Пэрри в статье для American Spectator сообщил, что на саммите НАТО в Вильнюсе, прошедшем 11–12 июля, украинский президент Владимир Зеленский выглядел очень измученным.

«Зеленский выглядел как человек, оказавшийся на волоске от смерти», — высказался он.

Пэрри отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в настоящее время находятся в тяжелом положении в связи с нехваткой боеприпасов, которые им вовремя не поставили страны Запада.

По мнению автора, решение Соединенных Штатов передать Украине кассетные боеприпасы демонстрирует, что украинские бойцы сейчас испытывают затруднения в ходе специальной военной операции (СВО).

Он предполагает, что контрнаступление ВСУ замедлилось.

До этого политолог Аксинья Гурьянова рассказала о болезни печени у Зеленского из-за употребления большого количества тяжелых наркотиков.

Ранее Порошенко дал неожиданный совет Зеленскому.

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