В Вашингтоне заявили, что не считают теракт на Крымском мосту атакой на Россию

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция властей США, по которой Вашингтон не поощряет и не дает Киеву возможности наносить удары по российской территории, не относится к террористической атаке по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости.

По словам Кирби, США четко донесли до украинских властей, что американская администрация не поощряет и не дает возможности наносить удары по России. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон на протяжении 16 месяцев лишь помогает Украине защищать свою территорию. Кирби особо отметил, что Крым является «украинской землей».

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты показали свою причастность к преступлениям Киева, покрывая его в ситуации с подрывом Крымского моста. Он также выразил уверенность, что руководство Украины «получит по заслугам».

По мнению Антонова, заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Киев сам выбирает для себя метод ведения боевых действий, уже не первый случай оправдания терактов против РФ.

Ранее в Крыму призвали к возмездию за атаку на Крымский мост.