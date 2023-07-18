Глава МИД Азербайджана и новый посол России обсудили ситуацию в регионе

На встрече в Баку министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и новый посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов, обсудили текущую ситуацию в регионе и важные вопросы двусторонних отношений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

«Министр Байрамов поздравил посла с его назначением и пожелал ему успехов в его дипломатической работе в нашей стране. Посол Евдокимов подчеркнул, что он будет прилагать все усилия для дальнейшего развития традиционно дружественных отношений между двумя странами», — говорится в сообщении.

Байрамов и Евдокимов обменялись мнениями по ситуации в регионе, процессу мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией, а также вопросам сотрудничества в рамках международных организаций.

«Было отмечено, что заявления о том, что в связи с деятельностью Лачинского пограничного пункта сложилась «напряженная гуманитарная ситуация» искажают реальность. При этом, признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики с отсылкой к позиции армянской стороны не соответствует принятым договоренностям», — указали в МИД Азербайджана.

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