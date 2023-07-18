Глава МИД Венгрии призвал международное сообщество сохранять каналы связи с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что международное сообщество должно сохранять каналы связи с Россией, иначе надежда на урегулирование конфликта на Украине перестанет существовать. Об этом Сийярто сказал, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщает ТАСС.

По словам главы венгерского МИД, если каналы связи с Россией будут перекрыты, то это означает отказ от всякой надежды на достижение мира. Сийярто подчеркнул, что необходимо прилагать усилия для достижения мира и осуществлять все необходимые для этой цели миссии. В связи с этим венгерский министр поблагодарил за предпринятые ими миротворческие усилия по урегулированию конфликта на Украине папу Римского Франциска I, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и лидеров африканских государств.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Украины скромнее ожидаемых, графика вступления в альянс киевские власти так и не получили.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.