Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Документ определяет народное ополчение как вооруженные формирования, желающих принять участие в обеспечении военного положения на территории административных единиц их проживания.

Ранее палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в первом чтении законопроект о народном ополчении в стране.

Законопроект был внесен в парламент Советом министров Белоруссии 23 мая. Член комиссии по национальной безопасности палаты представителей Евгений Зайцев сообщал, что принять законопроект во втором чтении депутаты планируют в июне.

В феврале министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что численность народного ополчения страны может составить до 150 тыс. человек.

В марте министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков в эфире телеканала СТВ заявил, что народным ополчением в республике будет руководить милиция.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.