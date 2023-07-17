Молдавский суд запретил оппозиционеру Марине Таубер покидать Кишинев до 15 сентября

Суд запретил председателю партии «Шор» Марине Таубер покидать Кишинев до 15 сентября, сообщает РИА Новости из зала суда.
Таубер была задержана 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде).
Политик должна была вылететь в Турцию, а затем в Израиль.
В антикоррупционной прокуратуре Молдавии указали, что депутат просила отложить слушание своего дела в суде, чтобы выехать в Израиль. В ведомстве подчеркнули, что по решению прокуратуры Таубер запрещено покидать место своего проживания.
При этом Newsmaker отмечает, что постановление о задержании оппозиционного депутата выдали 1 мая, то есть в день задержания. К слову, сегодня, 1 мая, у политика день рождения.
До этого сообщалось, что апелляционная палата Молдавии заочно приговорила лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора к 15 годам тюрьмы.
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