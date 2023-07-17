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Молдавский суд запретил оппозиционеру Марине Таубер покидать Кишинев до 15 сентября

Суд запретил председателю партии «Шор» Марине Таубер покидать Кишинев до 15 сентября

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Realitatea LIVE

Суд запретил председателю партии «Шор» Марине Таубер покидать Кишинев до 15 сентября, сообщает РИА Новости из зала суда.

Таубер была задержана 1 мая в аэропорту Кишинева, прокуроры обвинили ее в нарушении мер ограничения свободы (у нее была подписка о невыезде).

Политик должна была вылететь в Турцию, а затем в Израиль.

В антикоррупционной прокуратуре Молдавии указали, что депутат просила отложить слушание своего дела в суде, чтобы выехать в Израиль. В ведомстве подчеркнули, что по решению прокуратуры Таубер запрещено покидать место своего проживания.

При этом Newsmaker отмечает, что постановление о задержании оппозиционного депутата выдали 1 мая, то есть в день задержания. К слову, сегодня, 1 мая, у политика день рождения.

До этого сообщалось, что апелляционная палата Молдавии заочно приговорила лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора к 15 годам тюрьмы.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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