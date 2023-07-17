Глава евродипломатии отреагировал на решение России о непродлении зерновой сделки

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал заявления России о необходимости снятия ограничений на экспорт российских сельхозтоваров для продления зерновой сделки «бессмыслицей». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Боррель перед началом саммита ЕС со странами Латинской Америки и Карибского бассейна ответил на вопрос, почему РФ выдвигает к союзу претензии из-за санкций, которые не позволяют обеспечить экспорт российских товаров.

«Это полная бессмыслица. Это не имеет ничего общего (со сделкой. – «Газета.Ru»), это просто отговорка», — сказал он.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил журналистам, что глубоко сожалеет о решении России выйти из зерновой сделки. Гутерриш отметил, что в том числе сожалеет о решении РФ отказаться от гарантий безопасности навигации в северо-западной части Черного моря.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».