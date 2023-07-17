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В посольстве Польши отреагировали на инцидент с вывозом анализов Саакашвили

В посольстве Польши не знают, почему врач хотел в ботинке вывезти анализы Саакашвили

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Представитель посольства Польши в Грузии Мариуш Питр Жак заявил, что ему неизвестно, почему один из врачей решил тайно вывезти из палаты частной клиники «Вивамед» в Тбилиси анализы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сообщается на сайте МИД Грузии.

«На встрече грузинская сторона подчеркнула, что поведение одного из врачей, входящих в состав польской медицинской миссии, вызывает непонимание, беспокойство, а также теряет доверие во всем процессе. Польского дипломата в Министерстве иностранных дел попросили изложить свою позицию по поводу инцидента. На встрече польский дипломат отметил, что ему не известно, чем вызвано подобное поведение польского врача», — говорится в комментарии.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена), что польский врач лично подтвердил, что спрятал биоматериал Саакашвили в обуви.

«Со стороны одного из польских врачей был непонятный инцидент. В частности, образец [анализа], взятый у осужденного Михаила Саакашвили, польский врач завернул в бумагу и пытался его тайно вынести, спрятав его в обувь», — написал он.

Мариуш Питр Жак не общался с представителями СМИ после переговоров в грузинском МИД.

Ранее в Грузии отреагировали на предложение Украины помиловать Саакашвили.

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