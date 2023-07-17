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Военный эксперт назвал возможных разработчиков теракта на Крымском мосту

Военный эксперт Коротченко: разработчиками теракта на Крымском мосту могут быть британцы

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СК РФ

Авторами террористического акта на Крымском мосту могут быть британские и украинские спецслужбы. Такое мнение в беседе с «Ридусом» озвучил главный редактор журнала «Национальная оборона» полковник запаса Игорь Коротченко. Он подчеркнул, что время атаки было выбрано самое подходящее — накануне прекращения зерновой сделки.

«Разработчиком ее (террористической операции. — «Газета.Ru»), думаю, выступали британские спецслужбы в тесном взаимодействии с украинскими. Это не только удар по важнейшему транспортному инфраструктурному объекту РФ. Крымский мост — это символ, поэтому это еще и травмирующий удар воздействия на массовое сознание россиян», — отметил Коротченко.

Ситуация, по его мнению, осложняется тем, что продление зерновой сделки может не принять общественность. В то же время, разрыв соглашений может привести к осложнению экономических и политических отношений с Турцией, которая является важнейшим торговым хабом для России, заключил эксперт.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о прекращении действия зерновой сделки. Он отметил, что Москва вернется к выполнению договоренностей, как только российская часть зерновой сделки будет выполнена.

Ранее экономист Дмитрий Потапенко рассказал, когда зерновая сделка может возобновиться.

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