Зюганов сообщил об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана

Убит лидер приднестровской компартии Олег Хоржан. Об этом сообщил руководитель партии Геннадий Зюганов.

«Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан... Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться», — сказал Зюганов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы и задачам партии в новом политическом сезоне.

Глава КПРФ добавил, что партия настаивает на немедленном расследовании «этого вопиющего преступления».

На сайте МВД Приднестровской республики сообщается, что тело политика с признаками насильственной смерти нашли в частном доме в селе Суклея. Тело Олега Хоржана обнаружила его супруга в одной из комнат дома, рядом был открытый сейф. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

Олег Хоржан — публицист, политический и общественный деятель Приднестровской Молдавской Республики. Родился 30 июня 1976 года в населенном пункте Каменка Молдавской ССР. С 2010 по 2019 год был депутатом Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики. С мая 2003 по май 2018 года был главой Приднестровской коммунистической партии.

В августе 2018 Верховный Суд Приднестровской Молдавской Республики приговорил Хоржана к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти. В конце 2022 года Хоржан вышел на свободу и заявил о намерении участвовать в следующих выборах в парламент республики.

Ранее в МИД России предостерегли от провокаций в отношении российских военных в Приднестровье.