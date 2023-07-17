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Зюганов сообщил об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана

В Приднестровье убит лидер компартии Олег Хоржан

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Пресс-служба КПРФ

Убит лидер приднестровской компартии Олег Хоржан. Об этом сообщил руководитель партии Геннадий Зюганов.

«Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан... Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться», — сказал Зюганов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы и задачам партии в новом политическом сезоне.

Глава КПРФ добавил, что партия настаивает на немедленном расследовании «этого вопиющего преступления».

На сайте МВД Приднестровской республики сообщается, что тело политика с признаками насильственной смерти нашли в частном доме в селе Суклея. Тело Олега Хоржана обнаружила его супруга в одной из комнат дома, рядом был открытый сейф. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело.

Олег Хоржан — публицист, политический и общественный деятель Приднестровской Молдавской Республики. Родился 30 июня 1976 года в населенном пункте Каменка Молдавской ССР. С 2010 по 2019 год был депутатом Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики. С мая 2003 по май 2018 года был главой Приднестровской коммунистической партии.

В августе 2018 Верховный Суд Приднестровской Молдавской Республики приговорил Хоржана к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в применении насилия и оскорблении в отношении представителя власти. В конце 2022 года Хоржан вышел на свободу и заявил о намерении участвовать в следующих выборах в парламент республики.

Ранее в МИД России предостерегли от провокаций в отношении российских военных в Приднестровье.

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