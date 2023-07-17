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Экс-депутат сейма Польши Пискорский счел «идиотской» идею о партнерстве Киева и Варшавы

Экс-депутат сейма Польши Пискорский назвал идиотской идею Киева и Варшавы о партнерстве

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Бывший депутат польского сейма Матеуш Пискорский считает невозможным стратегическое партнерство Польши и Украины до тех пор, пока украинцы «будут героизировать убийц поляков». Такое мнение он выразил в авторской статье для издания Myśl Polska.

«В годовщину геноцида на Волыни можно и нужно объявить киевскому режиму напрямую: вы сами по себе. Пока ваши герои — Шухевич и Бандера, давайте прекратим этот идиотизм о каком-то там братстве и стратегическом партнерстве. Опустим рассказы об общем враге. У нас нет ни общей истории, ни общих целей на будущее», — цитирует издание слова политика.

В материале экс-депутат также упоминает историю о своей семье, когда в 1943 году на Волыни бесследно пропал брат его бабушки.

«До сентября 1939 года он уехал из своего родного города Люблина в тогдашние польские Кресы (польское название территорий Украины. — «Газета.Ru») Он носил польскую форму, но не был ни солдатом, ни полицейским. Он был лесником, юношей, посланным на работу в дальние края. После войны его сестра и другие члены семьи, которые искали его, только узнали, что он был зверски убит бандами УПА (организация запрещена в России)* («Украинская повстанческая армия»*, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ. — «Газета.Ru»), устроившими геноцид против польского населения. До сих пор мы не знаем, где покоятся его останки», — отмечает Пискорский.

На прошлой неделе Польский сейм принял постановление в память о поляках, погибших в Волынской резне, подразумевающее признание вины Киевом за случившееся.

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