Главой Минобороны Британии может стать требовавший высылки россиян Том Тугендхат

Заместитель главы МВД Великобритании Том Тугендхат может стать новым главой Минобороны страны вместо Бена Уоллеса. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По их данным, несколько членов правящей Консервативной партии видят в 50-летнем Тугендхате «естественного преемника» Уоллеса.

«Серьезные времена требуют серьезного лидера. Того, кто понимает сложность военного дела и геополитику конкуренции среди великих держав. Он [Тугендхат] имеет боевой опыт, что, на мой взгляд, необходимо, учитывая текущий конфликт на Украине», — заявил один из депутатов-тори. Кроме того, многие депутаты-консерваторы разделяют жесткий подход Тугендхата к Китаю.

Том Тугендхат с 2017 по 2022 год был главой комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента. На посту замглавы МВД находится с 6 сентября 2022 года.

В июле 2022 года Том Тугендхат в интервью Sky News заявил, что из страны следовало бы выслать граждан России. Он пояснил, что речь идет не о россиянах, «ставших частью общества» Великобритании, и тех, кому может грозить опасность на родине, а только о «сотрудниках КГБ и всех, кто с ними связан».

Ранее стало известно, что в Польше изучат «влияние России» на безопасность страны.